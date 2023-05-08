"Київтеплоенерго" звинувачує приватного теплопостачальника в неоплаті використання мереж: просить втрутитися в ситуацію

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" заявило, що ТОВ "Євро-Реконструкція" заборгувало перед ним 1,5 млрд грн за користування мережами. У звʼязку з цим КП просить Нацкомісію з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також правоохоронців втрутитися у ситуацію. Про це йдеться в повідомленні "Київтеплоенерго".

У комунальному підприємстві звинувачують "Євро-Реконструкцію" в тому, що та не оплачує користування муніципальними тепловими мережами протягом трьох років. "Євро-Реконструкції" належить Дарницька ТЕЦ-4, яка забезпечує теплом споживачів Дарницького та Дніпровського районів Києва. Приватне підприємство не має власних тепломереж, тому для транспортування тепла користується муніципальними трубопроводами, які перебувають в управлінні "Київтеплоенерго".

Клієнти "Євро-Реконструкції" сплачують компанії не лише за виробництво тепла, а й за його транспортування та постачання.

"Втім, з жовтня 2020 року по січень 2023 року ТОВ "Євро-Реконструкція" не сплатила жодної гривні за користування міськими мережами. Куди спрямовуються отримані від оплати послуг кошти, наразі невідомо. Іншими словами, столична енергетична інфраструктура, зазнавши значних руйнувань від ракетних атак, зазнає додаткових збитків у розмірі 1,5 млрд грн через фінансову безвідповідальність приватного теплопостачальника", – зазначили в "Київтеплоенерго".

Судову справу про стягнення заборгованості з "Євро-Реконструкції" було відкрито ще наприкінці 2020 року. Однак, як стверджують у комунальному підприємстві, вона досі не вирішена.

"З формальних причин Верховний Суд не зміг поставити крапку у звичайній господарській справі. Натомість скасував усі попередні рішення судів нижчої інстанції, аргументуючи це формальними недоліками під час попередніх розглядів справи [...] При повторному розгляді суди нижчої інстанції ігнорують сталу судову практику та правові висновки Верховного Суду при вирішенні аналогічних питань у інших регіонах країни. Як наслідок, прийняті судові рішення знову скасовуються судами вищої інстанції", – йдеться в повідомленні.

За рішенням суду "Євро-Реконструкції" на 8 місяців відтерміновано виплату боргу та дозволено й надалі безоплатно користуватися муніципальними мережами. А сама приватна компанія вимагає від "Київтеплоенерго" оплатити вартість втраченої теплової енергії при її транспортуванні.

Загалом у Києві є два виробники тепла. ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 належать "Київтеплоенерго", а Дарницька ТЕЦ (вона ж – ТЕЦ 4) – "Євро-Реконструкції".

За даними місцевих жителів, одразу після завершення крайнього опалювального сезону "Євро-Реконструкція" припинила постачання гарячої води, посилаючись на випробування мереж, однак не відновила його досі. Компанія пообіцяла зробити це поетапно з 9 травня.