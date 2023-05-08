Вночі Росія завдала наймасовішого удару по Києву з початку повномасштабного вторгнення - Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко назвав нічну атаку на Київ наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це голова міста сказав під час ефіру телеканалу “Київ”.

Під час атаки були поранені жителі міста і пошкоджені будинки.

“Це наймасовіша атака, з початку війни, на наше місто. Всі дрони були збиті. Завдяки ППО, ніхто не загинув. П’ять людей поранені, їх життю нічого не загрожує. Є пошкодження будинків, дитячих садочків та шкіл”, - заявив Віталій Кличко.

Фото: КМДА

В “Новини.Live” очільник столиці додав, що на Київ летіли 36 дронів, випущених росіянами.

Також голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок падіння уламків в одній з громад є незначні пошкодження приватного будинку. Ще в одній з громад пошкоджені лінії електромереж.

Нагадаємо, під час нічної атаки столиці пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло. Також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Крім того, зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину.

Повітряна тривога в Києві тривала понад 3,5 години.