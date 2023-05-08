Ночью Россия нанесла самый массовый удар по Киеву с начала полномасштабного вторжения - Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко назвал ночную атаку на Киев самой массовой с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом глава города сказал во время эфира телеканала "Киев".

В ходе атаки были ранены жители города и повреждены дома.

“Это самая массовая атака, с начала войны, на наш город. Все дроны были сбиты. Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает. Есть повреждения домов, детских садов и школ”, – заявил Виталий Кличко.

Фото: КГГА

В "Новости.Live" глава столицы добавил, что в Киев летели 36 дронов, выпущенных россиянами.

Также глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков в одной из общин есть незначительные повреждения частного дома. Еще в одной из общин повреждены линии электросетей.

Напомним, во время ночной атаки столицы повреждены 7 авто и еще 1 авто горело. Также зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады. Кроме того, зафиксировано падение обломков на проезжую часть.

Воздушная тревога в Киеве длилась более 3,5 часов.