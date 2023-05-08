Над Киевом этой ночью было сбито более 30 дронов: из-за падения обломков есть разрушения и травмированные

Армия страны-агрессора РФ ночью атаковала Киев дронами. Украинские защитники обнаружили и уничтожили более 30 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в столице повреждены дома, дорожное покрытие, автомобили. Известно о травмированных.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Враг увеличивает плотность воздушных атак Киева. Только с начала мая, за первые 8 дней месяца, рашисты совершили уже 4 воздушных атаки! Во время последней воздушной тревоги, продолжавшейся более 3,5 часов, агрессор пытался нанести удар своими БпЛА. По предварительной информации, это были иранские баражирующие боеприпасы "Shahed", атаковавшие столицу из разных направлений. В воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 вражеских дронов", - отмечают в КМВА.

По информации на данный момент, в городе есть разрушения и травмированные. В результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили.

Так, в Святошинском районе столицы повреждено 7 автомобилей и еще 1 автомобиль загорелся. Также зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады. Кроме того, зафиксировано падение обломков на проезжую часть.

Пока известео, что травмированы 5 человек, которым оказали медицинскую помощь.

В Соломенском районе поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей. Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. В настоящее время газ перекрыт, а пожар ликвидирован.

"Информация по разрушениям и пострадавшим во всех районах города уточняется. Медики, ГСЧС и другие экстренные службы работают на местах", - подчеркнули в КМВА.

Напомним, в ночь на 7 мая в воздушном пространстве столицы был сбит российский разведывательный БПЛА.

Также ночью 4 мая силами ПВО все вражеские БПЛА над Киевом были уничтожены. Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, без ущерба для людей и серьезных повреждений.