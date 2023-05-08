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Ночью по Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации

Ночью по Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации

Поздно вечером 7 мая армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Одесской области. Враг выпустил ракеты Х-22 по одному из продовольственных предприятий и рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"По Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации. Ракеты типа Х-22 направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье", - говорится в сообщении.

Всего было осуществлено восемь пусков ракет из района мыса Тарханкут из временно оккупированного Крыма.

Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров.

Фото 2 — Ночью по Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации
Фото 3 — Ночью по Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации
Фото 4 — Ночью по Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации
Фото 5 — Ночью по Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации
Фото 6 — Ночью по Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации
Фото 7 — Ночью по Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации
Фото 8 — Ночью по Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации
Фото 9 — Ночью по Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации
Фото 10 — Ночью по Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации

Как сообщает Одесская районная военная администрация, одесскими спасателями ликвидирован пожар, вспыхнувший после попадания ракеты типа Х-22.

Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте - никто не госпитализирован.

Пока один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы.

Заметим, что воздушная тревога объявлялась в Одессе и Одесской области в промежутке 22:58 - 23:39 7 мая.

Напомним, российские войска ночью 7 мая совершили ракетные обстрелы Николаевской области. Повреждено здание промышленного предприятия, зафиксировано попадание на открытой территории.

Автор:
Светлана Манько
Павло Шеремета. Місце України у світовій економіці після війни // ШТАБ КВАРТИРА
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