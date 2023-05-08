Ночью по Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации

Поздно вечером 7 мая армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Одесской области. Враг выпустил ракеты Х-22 по одному из продовольственных предприятий и рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"По Одесщине враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации. Ракеты типа Х-22 направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье", - говорится в сообщении.

Всего было осуществлено восемь пусков ракет из района мыса Тарханкут из временно оккупированного Крыма.

Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров.

Как сообщает Одесская районная военная администрация, одесскими спасателями ликвидирован пожар, вспыхнувший после попадания ракеты типа Х-22.

Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте - никто не госпитализирован.

Пока один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы.

Заметим, что воздушная тревога объявлялась в Одессе и Одесской области в промежутке 22:58 - 23:39 7 мая.

Напомним, российские войска ночью 7 мая совершили ракетные обстрелы Николаевской области. Повреждено здание промышленного предприятия, зафиксировано попадание на открытой территории.