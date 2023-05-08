"Киевтеплоэнерго" обвиняет частного теплопоставщика в неоплате использования сетей: просит вмешаться в ситуацию

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" заявило, что ООО "Евро-Реконструкция" задолжало перед ним 1,5 млрд грн за пользование сетями. В этой связи КП просит Нацкомиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также правоохранителей вмешаться в ситуацию. Об этом говорится в сообщении "Киевтеплоэнерго".

В коммунальном предприятии обвиняют "Евро-Реконструкцию" в том, что та не оплачивает пользование муниципальными тепловыми сетями в течение трех лет. "Евро-Реконструкции" принадлежит Дарницкая ТЭЦ-4, которая обеспечивает теплом потребителей Дарницкого и Днепровского районов Киева. У частного предприятия нет собственных теплосетей, поэтому для транспортировки тепла пользуются муниципальными трубопроводами, которые находятся в управлении "Киевтеплоэнерго".

Клиенты "Евро-Реконструкции" платят компании не только за производство тепла, но и за его транспортировку и поставку.

"Впрочем, с октября 2020 года по январь 2023 года ООО "Евро-Реконструкция" не уплатило ни одной гривны за пользование городскими сетями. Куда направляются полученные от оплаты услуг средства, пока неизвестно. Другими словами, столичная энергетическая инфраструктура, потерпев значительные атаки от разрушений, терпит дополнительный ущерб в размере 1,5 млрд грн из-за финансовой безответственности частного теплопоставщика", – отметили в "Киевтеплоэнерго".

Судебное дело о взыскании задолженности с Евро-Реконструкции было открыто еще в конце 2020 года. Однако, как утверждают в коммунальном предприятии, оно до сих пор не решена.

"По формальным причинам Верховный Суд не смог поставить точку по обычному хозяйственному делу. Вместо этого отменил все предыдущие решения судов низшей инстанции, аргументируя это формальными недостатками при предварительных рассмотрениях дела [...] При повторном рассмотрении суды низшей инстанции игнорируют устоявшуюся судебную практику и правовые выводы Верховного Суда при решении аналогичных вопросов в других регионах страны. Как следствие, принятые судебные решения снова отменяются судами высшей инстанции", – говорится в сообщении.

По решению суда "Евро-Реконструкции" на 8 месяцев отсрочено выплату долгу и разрешено и дальше безвозмездно пользоваться муниципальными сетями. А сама частная компания требует от "Киевтеплоэнерго" оплатить стоимость утраченной тепловой энергии при ее транспортировке.

Всего в Киеве есть два производителя тепла. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 принадлежат "Киевтеплоэнерго", а Дарницкая ТЭЦ (она же – ТЭЦ 4) – "Евро-Реконструкции".

По данным местных жителей, сразу после завершения крайнего отопительного сезона "Евро-Реконструкция" прекратила поставку горячей воды, ссылаясь на испытания сетей, однако не возобновила ее до сих пор. Компания пообещала сделать это поэтапно с 9 мая.