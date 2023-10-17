ТЭЦ-2 "Эсхар" Павла Фукса перешла в управление государства

Согласно решению Галицкого районного суда Львова был наложен арест и передан в управление Агентству по розыску и менеджменту активов 100% уставного капитала ООО "ДВ Нефтегазодобывающая компания", которая с 2012 года является владельцем ГП "ТЭЦ-2 Эсхар".

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Данная процедура состоялась из-за расследования Службой безопасности Украины уголовного производства по подозрению бизнесмена Павла Фукса, который приобрел "ДВ Нафтогазодобывающая компания" в 2019 году и бывшего председателя правления "Альфа-банк Украина" Андрея Волкова в организации схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УКУ).

Третий подозреваемый по делу – Андрей Дудник, которому, кроме уклонения от уплаты налогов, предъявляются обвинения в легализации имущества, полученного преступным путем в соответствии с частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, а также в государственной измене согласно части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что дело, которое расследуют следователи СБУ Львовской области, включает выкуп и продажу активов обанкротившихся банков в 2016-2017 годах, что привело к значительному занижению налогов на прибыль предприятий и неуплате их в государственный бюджет. По версии следствия, бюджет недополучил 98 млн грн,

Согласно сообщению, арест наложили на имущество подозреваемых для того, чтобы они не смогли продать активы, и таким образом компенсировать нанесенный ущерб.

В ЭП сообщили, что судом арестованы и переданы в АРМА 19,69% акций АО "Галичфарм" и 15,79% акций АО "Киевмедпрепарат", владельцами которых являются ООО "Завод-Инвест" и ООО "Зеленый лан инвест", что связываются с Волковым и его близкими через группу компаний Investohills Partners.

Подозрение Павлу Фуксу: что известно

Подсанкционный олигарх Павел Фукс назвал клеветой подозрение от Службы безопасности в масштабных финансовых махинациях и систематическом уклонении от уплаты налогов.

Он считает, что аява СБУ безосновательна и связана исключительно с личной экономической заинтересованностью отдельных лиц в руководстве СБУ и других структур", - говорится в заявлении бизнесмена.

Служба безопасности Украины разоблачила Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов. Установлено, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.

Ранее по материалам Государственного бюро расследований были арестованы корпоративные права трех предприятий, добывавших газ и нефть из государственных недр. Они принадлежали бывшему народному депутату от "Народного фронта" Игорю Котвицкому и бизнесмену Павлу Фуксу.