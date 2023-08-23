Спонсор "Свободы" заподозрен в партнерстве с подсанкционным российским олигархом Павлом Фуксом, - СМИ

Главный спонсор партии "Свобода" Игорь Кривецкий имел общий бизнес с российским подсанкционным бизнесменом Павлом Фуксом. Это доказывается на примере деятельности "ФК Инвестхоллис Веста". Журналисты выяснили, кто стоит за некоторыми эпизодами захвата стратегических предприятий и попыток рейдерства, и как именно требования по кредитным договорам проблемных банков перешли под контроль Игоря Кривецкого.

Как передают "Українські новини", об этом пишет kp.ua. "ФК "Инвестхоллис Веста" фактически принадлежит Фуксу. Кривецкий не только давно с ним дружит (присутствовал на громком праздновании дня рождения бизнесмена в ноябре 2021), а как показало журналистское расследование, их связывает также и совместный бизнес.

В частности, речь идет о требованиях по кредитным договорам "Актив-Банка", обеспеченных ипотекой на нежилое помещение в ТРЦ "Арена-Сити" площадью 978,3 кв.м. "ФК "Инвестхоллис Веста" через ряд подставных юрлиц передала этот актив в управление бизнес-партнерам Кривецкого – директором одного из таких юрлиц назначен 24-летний Высочанский Роман Владимирович, который зарегистрирован в с. Мохнате Львовской области. Также Роман Высочанский был указан в реестре и как конечный бенефициарный владелец компании.

Как пишут журналисты, в Мохнате родился и сам Кривецкий. А отец Романа – Высочанский Владимир – давний бизнес-партнер Кривецкого, он активно вовлечен в схемы спонсора партии "Свобода". Неудивительно, что именно Высочанский-младший был привлечен к оформлению контроля Кривецкого над недвижимостью в "Арена-Сити".

В статье приводятся факты еще о двух требованиях по кредитным договорам – Одна из крупнейших в Украине солнечных электростанций "Восход Солар", дочери китайской группы компаний CNBM (залог по кредиту в "Еврогазбанке") и пул недвижимости сельскохозяйственного назначения в Ровенской области (залог по кредитам в "Дельта-Банке").

Приобретение и этих активов прошло со скандалами: конфликт "ФК Инвестхоллис Веста" с "Восход Солар" разрешился в пользу китайской корпорации после вмешательства правительства Китая и вывода конфликта на уровень Президента Украины.

А недвижимость сельскохозяйственного назначения Кривецкий пытался захватить с помощью Общественного объединения "Объединение добровольцев".

Внимание на незаконную деятельность "ФК "Инвестхоллис Веста" правоохранители обратили в октябре 2021 года, открыв уголовное производство №2202100000000363.

Фигурантами по делу проходят Павел Фукс как бенефициар и Андрей Волков как директор. Однако сам Кривецкий, как сказано в расследовании, до сих пор официально не фигурирует в этом производстве. Журналисты ожидают публичных комментариев относительно вышеприведенных фактов от самого Игоря Кривецкого.