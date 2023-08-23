Спонсора "Свободи" запідозрили у партнерстстві з підсанкційним російським олігархом Павлом Фуксом, - ЗМІ

Головний спонсор партії "Свобода" Ігор Кривецький мав спільний бізнес з російським підсанкційним бізнесменом Павлом Фуксом. Це доводиться на прикладі діяльності "ФК "Інвестхолліс Веста". Журналісти з'ясували, хто стоїть за деякими епізодами захоплення стратегічних підприємств та спроб рейдерства, та як саме вимоги за кредитними договорами проблемних банків перейшли під контроль Ігоря Кривецького.

Як передають "Українські новини", про це пише kp.ua. "ФК "Інвестхолліс Веста" фактично належить Фуксу. Кривецький не тільки давно з ним дружить (був присутній на гучному святкуванні дня народження бізнесмена в листопаді 2021), а як показало журналістське розслідування, їх пов’язує також і спільний бізнес.

Зокрема, йдеться про вимоги за кредитними договорами "Актив-Банку", які були забезпечені іпотекою на нежитлове приміщення у ТРЦ "Арена-Сіті" площею 978,3 кв.м. "ФК "Інвестхолліс Веста" через низку підставних юросіб передала цей актив в управління бізнес-партнерам Кривецького – директором однієї з таких юросіб призначено 24-річного Височанського Романа Володимировича, який зареєстрований у с. Мохнате Львівської області. Також Роман Височанський був зазначений в реєстрі і як кінцевий бенефіціарний власник компанії.

Як пишуть журналісти, в с.Мохнате народився і сам Кривецький. А батько Романа – Височанський Володимир – є давнім бізнес-партнером Кривецького, він активно залучений у схеми спонсора партії "Свобода". Тож не дивно, що саме Височанського-молодшого було залучено до оформлення контролю Кривецького над нерухомістю в "Арена-Сіті".

В статті наводяться факти про ще дві вимоги за кредитними договорами – Одна з найбільших в Україні сонячних електростанцій "Восход Солар", дочки китайської групи компаній CNBM (застава по кредиту в "Єврогазбанку") та пул нерухомості сільськогосподарського призначення в Рівненській області (застава за кредитами в "Дельта-Банку").

Придбання й цих активів пройшло зі скандалами: конфлікт "ФК "Інвестхолліс Веста" з "Восход Солар" вирішився на користь китайської корпорації після втручання уряду Китаю та виведення конфлікту на рівень Президента України.

А нерухомість сільськогосподарського призначення Кривецький намагався захопити за допомогою Громадського об’єднання "Об’єднання добровольців".

Увагу на незаконну діяльність "ФК "Інвестхолліс Веста" правоохоронці звернули в жовтні 2021 року, відкривши кримінальне провадження №22021000000000363.

Фігурантами у справі проходять Павло Фукс як бенефіціар та Андрій Волков як директор. Проте сам Кривецький, як сказано в розслідуванні, ще й досі офіційно не фігурує у цьому провадженні. Журналісти очікують на публічні коментарі щодо вищенаведених фактів від самого Ігоря Кривецького.