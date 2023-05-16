Бизнесмен Фукс отреагировал на подозрение от СБУ: клевета и попытка нанести вред репутации

Подсанкционный олигарх Павел Фукс назвал клеветой подозрение от Службы безопасности в масштабных финансовых махинациях и систематическом уклонении от уплаты налогов.

"Заявление СБУ беспочвенно и связано исключительно с личной экономической заинтересованностью отдельных лиц в руководстве СБУ и других структурах", - говорится в заявлении бизнесмена.

Он также считает, что подозрение от СБУ является попыткой нанести ущерб его деловой репутации.

"Особенно хочу обратить внимание на то, что СБУ заявила о сообщении мне о подозрении как гражданину Украины, чем в то же время подтвердила отсутствие у меня российского гражданства и нивелировала обоснование наложенных на меня в июне 2021 года санкций – якобы из-за того, что я являюсь гражданином РФ", – добавил бизнесмен.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов. Установлено, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.

В СБУ сообщили, что на основании собранных доказательств олигарху и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).