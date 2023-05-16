- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Бізнесмен Фукс відреагував на підозру від СБУ: наклеп на спроба завдати шкоди репутації
Підсанкційний олігарх Павло Фукс назвав наклепом підозру від Служби безпеки у масштабних фінансових махінаціях та систематичному ухиленні від сплати податків.
"Заява СБУ є безпідставною і пов’язана виключно із особистою економічною зацікавленістю окремих осіб в керівництві СБУ та інших структур", - йдеться у заяві бізнесмена.
Він також вважає, що підозра від СБУ є спробою завдати шкоди його діловій репутації.
"Особливо хочу звернути увагу на те, що СБУ заявила про повідомлення мені про підозру як громадянину України, чим водночас підтвердила відсутність у мене російського громадянства та знівелювала обґрунтування накладених на мене у червні 2021 року санкцій – нібито через те, що я є громадянином РФ", - додав бізнесмен.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків. Встановлено, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.
У СБУ повідомили, що на підставі зібраних доказів олігарху та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).