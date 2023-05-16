Подсанкционному олигарху Павлу Фуксу сообщили о подозрении: завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн

Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.

"По материалам расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. "Делки" за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства", – сообщают в СБУ.

Отмечается, что Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.

В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба, нанесенного государству, достигает почти 100 млн грн.

"На основании собранных доказательств Фукса и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", - отметили в СБУ.

Также в рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования свыше 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.

Ранее по материалам Государственного бюро расследований были арестованы корпоративные права трех предприятий, добывавших газ и нефть из государственных недр. Они принадлежали бывшему народному депутату от "Народного фронта" Игорю Котвицкому и бизнесмену Павлу Фуксу.

СНБО на заседании 18 июня 2021 года принял решение о введении санкций против бизнесмена Павла Фукса. Введение санкций против Фукса в СНБО объяснили его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. Речь идет о лицензиях, которые компания "Голден Деррик" получила в 2012—2013 годах. Фукс в ответ заявил, что к этой компании отношения не имеет и эту информацию"легко проверить, пользуясь открытыми источниками".