СБУ сообщила Фирташу о подозрении и опубликовала запись его разговора с руководителем РГК

Служба безопасности Украины сообщила украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу и топ-менеджменту его компаний, присвоивших государственный газ на миллиарды гривен, о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Вместе с БЭБ СБУ разоблачила масштабную схему хищения газа из газотранспортной системы Украины.

Следствие выяснило, что к организации сделки причастны подсанкционный олигарх Фирташ и руководители его компаний. В частности, о подозрении сообщили главе "Региональной Газовой Компании" (РГК) Алексею Тютюннику. В СБУ отмечают, что компания фактически управляет 20 городскими и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

Ссылаясь на данные судебно-экономической экспертизы, СБУ сообщила, что в течение 2021 года незаконная деятельность Фирташа и его "подчиненных" нанесла государству ущерб более чем в 4,2 млрд грн.

"Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составить более 18 млрд грн", - уточнили в спецслужбе.

Схема заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, покупали топливо у подконтрольной ему же компании. Но в действительности получали менее 30% от проплаченного размера газа.

Когда создавался дефицит, фигуранты покрывали его за счет газа, находившегося в государственной собственности. То есть облгазы отбирали "неполученное" топливо из газотранспортной системы Украины. Государство за это деньги не получало, компании аргументировали это "недостатком средств".

По данным следствия, облгазы Фирташа уплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа. Завладев средствами, бизнесмен и его приспешники выводили деньги в "тень". Для этого была создана сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур.

На основании собранных доказательств Фирташа, двум руководителям ООО "РГК", руководителю ООО "ЙЭ ЭНЕРГИЯ" и пяти руководителям облгазов сообщено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Уточняем, что пяти фигурантам подозрение сообщено заочно, поскольку они скрываются от правосудия за границей. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

Напомним, 17 марта стало известно, что БЭБ и СБУ в рамках расследования уголовного дела по санкции Шевченковского райсуда Киева провели массовые обыски в 14 газораспределительных компаниях. Как говорится в сообщениях правоохранителей, был задокументирован факт противоправного использования тарифных средств, предусмотренных на закупку газа для покрытия производственно-технических потерь, что нанесло государству ущерб в сумме почти 3,5 миллиарда гривен только в 2021 году.