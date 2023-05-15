СБУ повідомила Фірташу про підозру та опублікувала запис його розмови з керівником РГК

Служба безпеки України повідомила українському бізнесмену Дмитру Фірташу та топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень, про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Разом з БЕБ СБУ викрила масштабну схему розкрадання газу із газотранспортної системи України.

Слідство з'ясувало, що до організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Фірташ і керівники його компаній. Зокрема, про підозру повідомили очільнику "Регіональної Газової Компанії" (РГК) Олексію Тютюннику. В СБУ зазначають, що компанія фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

Посилаючись на дані судово-економічної експертизи, СБУ повідомила, що протягом 2021 року незаконна діяльність Фірташа та його "підлеглих" завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн.

"Загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн", - уточнили в спецслужбі.

Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

Коли утворювався дефіцит, фігуранти покривали його за рахунок газу, що знаходився у державній власності. Тобто облгази відбирали "недоотримане" паливо із газотранспортної системи України. Держава за це гроші не отримувала, компанії аргументували це "браком коштів ".

За даними слідства, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС у середньому 30% від загальної вартості відібраного газу. Заволодівши грошима, бізнесмен та його поплічники виводили гроші у "тінь". Для цього створили мережу підконтрольних олігарху комерційних структур.

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "ЙЕ ЕНЕРГІЯ" і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Уточнюємо, що п’ятьом фігурантам підозру повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що БЕБ та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи за санкцією Шевченківського райсуду м. Києва провели масові обшуки в 14 газорозподільних компаніях. Як ідеться у повідомленнях правоохоронців, було задокументовано факт протиправного використання тарифних коштів, передбачених на закупівлю газу для покриття виробничо-технічних втрат, що завдало державі збитків у сумі майже 3,5 мільярда гривень лише в 2021 році.