У "Харківміськгазі" обшуки. РГК заявляє про спробу рейдерського захоплення

У п'ятницю, 17 березня, у "Харківміськгазі" проводять обшуки. У Регіональній газовій компанії (РГК) заявляють про рейдерське захоплення.

Про це повідомляє пресслужба РГК.

"17 березня під приводом проведення обшуку з допомогою силовиків НАК "Нафтогаз України" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" завела на підприємство критичної інфраструктури Харкова менеджерів, які були призначені нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства", - заявляють у компанії.

Там стверджують, що чинні акціонери "Харківміськгазу" не змінились і обрали наглядову раду на зборах акціонерів ще в 2021 році.

У РГК заявили, що управитель "Харківміськгаз" – ДАТ "Чорноморнафтогаз" – не скликав і не проводив збори акціонерів, а змінив наглядову раду, а потім і правління "Харківміськгаз" своїм одноосібним рішенням.

У компанії вважають, що зміна наглядових рад і правління відбулась в нелегітимний спосіб, а діючі акціонери мають намір доводити це в судах.

"Це вже третє рейдерське захоплення підприємства критичної інфраструктури з початку року в Україні і друге – в Харківській області", - йдеться у заяві.

У компанії заявляють, що процес концентрації газорозподільних компаній у вертикально інтегрованій компанії НАК "Нафтогаз України" – це ігнорування зобов’язань, взятих на себе Україною при вступі в Європейське енергетичне співтовариство і при подачі заявки кандидата на вступ до ЄС.

На посаду голови правління "Харківміськгазу" запропоновано Вадима Данієляна. Як стверджують у компанії, він працював заступником голови Луганської, а потім – Харківської ОДА і жодним чином не був пов'язаний з газовою галуззю та енергетикою. У компанії вважають, що залучення "людей з сумнівною репутацією" збільшує ризики для безпеки газопостачання.

Також у РГК наголошують, що колектив компанії не заслуговує на таке ставлення з боку держави через рік після початку повномасштабної війни. Адже 1513 співробітників щоденно забезпечують стійкість газових мереж і відновлюють їх після ворожих руйнувань. Завдяки цьому розподіл газу відновлено в 133 тисячах домогосподарств міста. Без газу залишаються лише зруйновані або покинуті домівки. Газорозподільна система Харкова зазнала руйнувань на суму 1,1 млрд грн.

Крім того, у компанії вважають, що такими діями НАК "Нафтогаз Україна" намагається поступово захопити ринок розподілу газу, тим самим нівелюючи всі реформи газового ринку, які були здійснені впродовж останніх семи років.

Нагадаємо, пресслужба РГК 16 січня повідомила, що чиновники державного монополіста НАК "Нафтогаз України" намагались провести збори акціонерів у нелегітимний спосіб з метою змінити голову та членів правління АТ "Харківгаз" і АТ "Дніпрогаз".