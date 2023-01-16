"Харківгаз" та "Дніпрогаз" заявляють про спробу рейдерського захоплення

Чиновники державного монополіста НАК "Нафтогаз України" намагались провести збори акціонерів у нелегітимний спосіб з метою змінити голову та членів правління АТ "Харківгаз" і АТ "Дніпрогаз", повідомила пресслужба РГК.

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"Ці дії є продовженням пролобійованої Нафтогазом фіктивної справи ДБР щодо плати за користування газорозподільними мережами, яка не має юридичних перспектив. І немає жодного відношення до корпоративних прав власності на АТ "Харківгаз" і АТ "Дніпрогаз"", - йдеться у повідомленні.

У РГК звернули увагу міжнародних партнерів, представництва ЄС в Україні, представників посольств Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, та міжнародних фінансових організацій - ЄБРР, МВФ, Світового банку та Секретаріату Енергетичного співтовариства на дії чиновників НАК "Нафтогаз України", які, як вважають у компанії, користуючись війною порушують базові права, гарантовані Конституцією України.

"Повідомляємо всіх клієнтів і партнерів, що будь яких змін в правлінні АТ "Харківгаз" і АТ "Дніпрогаз" не проводило і повноваженнями нових членів правління не наділяло. Вважаємо, що спроби рейдерського захоплення підприємства критичної інфраструктури можуть призвести до дестабілізації ситуації в прифронтовому регіоні, а також створюють напружену атмосферу в трудовому колективі", - йдеться у повідомленні пресслужби.

З початку російського вторгнення АТ "Харківгаз" відновили розподіл газу до 164 тис домогосподарств в тому числі на деокупованих територіях. Поновлена робота 633 газорегулюючих пунктів. Збитки компанії від російської агресії оцінюються в суму близьку до 4 млрд грн.

АТ "Харківгаз" і АТ "Дніпрогаз" попереджають, що втручання в роботу підприємства критичної інфраструктури, яке відповідає за газопостачання для більш ніж 800 тисяч домогосподарств Харківської області і Дніпра, може поставити під загрозу постачання газу споживачам під час опалювального сезону.