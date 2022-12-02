РГК побудувала метрологічний центр RGC-Metering Захід

Розпочав свою роботу метрологічний центр RGC-Metering Захід в Івано-Франківській області. Це вже другий центр, збудований Регіональною газовою компанією (РГК) в Україні. Він вироблятиме smart-, турбінні і роторні лічильники газу та здійснюватиме повірку побутових і промислових лічильників.

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Про це повідомила пресслужба РГК.

Зазначається, що RGC-Metering Захід не тільки здійснюватиме повірку лічильників газу, а й стане виробничим майданчиком. Вперше в Україні тут виготовлятимуть smart-лічильники, розроблені і спроектовані РГК. Наступного року буде вироблено понад 16 тис. таких лічильників газу.

R&D підрозділ РГК повністю розробив рішення "два в одному" – механічного лічильника із вбудованим у корпус модемом. Фахівці компании розробили плати і програмне забезпечення, яке дозволить інтегрувати smart-пристрої до системи SCADA.

Метрологічний центр RGC-Metering Захід обладнаний автоматизованим обладнанням провідних європейських компаній inotech Meter Calibration Systems GmbH (Німеччина), Ametek, Hess і забезпечує виконання повного технологічного циклу повірки лічильників в повністю автоматизованому режимі, без участі людини.

В наступному році в метрологічних центрах, побудованих РГК буде виготовлено понад 230 тис. лічильників газу, в тому числі більше 16 тис. smart-лічильників та здійснено повірку 210 тис. побутових і 2100 – промислових лічильників.

"Відкриття метрологічного центру RGC-Metering Захід - знакова подія. Вона свідчить про те, що український бізнес не зупинився, ми надійно тримаємо газорозподільну систему в робочому стані. І навіть більше - під час війни збудували інноваційне підприємство, яке виводить на європейський рівень процес обліку газу. Крім того, новий Центр – це нові робочі місця. Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, виконують свої зобов’язання перед співробітниками і бюджетами всіх рівнів. Це допомагає країні тримати економічний фронт", - говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК.

"Всі повірочні лінії одночасно оснащені інфрачервоними, оптичними, низькочастотними перетворювачами та імпульсними дисками. Ключові процеси контролюються дистанційно, та не вимагають втручання людей. Це дозволило прискорити процеси та виключити помилки, пов’язані з людським фактором, та оптимізувати роботу персоналу", - говорить Андрій Лашко, начальник метрологічного центру департаменту систем розподілу природного газу РГК.

ДОВІДКА:

Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Проектні центри, виробничі потужності та логістична мережа компанії забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

Нагадаємо,РГК створила систему телеметрії для газорегуляторних пунктів. Вона дозволить віддалено контролювати параметри роботи газової мережі і запобігати виникненню нештатних ситуацій.