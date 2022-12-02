РГК построила метрологический центр RGC-Metering Запад

Начал работу метрологический центр RGC-Metering Запад в Ивано-Франковской области. Это уже второй центр, построенный региональной газовой компанией (РГК) в Украине. Он будет производить smart-, турбинные и роторные счетчики газа и будет производить поверку бытовых и промышленных счетчиков.

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Об этом сообщила пресс-служба РГК.

Отмечается, что RGC - Metering Запад не только будет осуществлять поверку счетчиков газа, но и станет производственной площадкой. Впервые в Украине здесь будут производить smart-счетчики, разработанные и спроектированные РГК. В следующем году будет произведено более 16 тыс. таких счетчиков газа.

R&D подразделение РГК полностью разработало решение "два в одном" – механического счетчика со встроенным в корпус модемом. Специалисты компании разработали платы и программное обеспечение, которое позволит интегрировать smart - устройства в систему SCADA .

Метрологический центр RGC-Metering Запад оснащен автоматизированным оборудованием ведущих европейских компаний inotech Meter Calibration Systems GmbH (Германия), Ametek, Hess и обеспечивает выполнение полного технологического цикла поверки счетчиков в полностью автоматизированном режиме, без участия человека.

В следующем году в метрологических центрах, построенных РГК, будет изготовлено более 230 тыс. счетчиков газа, в том числе более 16 тыс. smart-счетчиков и осуществлена поверка 210 тыс. бытовых и 2100 – промышленных счетчиков.

"Открытие метрологического центра RGC-Metering Запад - знаковое событие. Оно говорит о том, что украинский бизнес не остановился, мы надежно держим газораспределительную систему в рабочем состоянии. И даже больше – во время войны построили инновационное предприятие, которое выводит на европейский уровень процесс учета газа. Кроме того, новый Центр – это новые рабочие места. Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, выполняют свои обязательства перед сотрудниками и бюджетами всех уровней. Это помогает стране удерживать экономический фронт", - говорит Алексей Тютюнник, операционный директор РГК.

" Все поверочные линии одновременно оснащены инфракрасными, оптическими, низкочастотными преобразователями и импульсными дисками. Ключевые процессы контролируются дистанционно и не требуют вмешательства людей. Это позволило ускорить процессы и исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, и оптимизировать работу персонала", - говорит Андрей Лашко, начальник метрологического центра департамента систем распределения природного газа РГК.

СПРАВКА:

Региональная газовая компания – производственно-технологическая компания, специализирующаяся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. Проектные центры, производственные мощности и логистическая сеть компании обеспечивают современным оборудованием потребности украинской инфраструктуры и интегрированы с глобальными рынками.

Напомним, РГК создала систему телеметрии для газорегуляторных пунктов. Она позволит удаленно контролировать параметры работы газовой сети и предотвращать возникновение нештатных ситуаций.