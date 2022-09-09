РГК розробила власну систему телеметрії для газових мереж

Регіональна газова компанія (РГК) створила систему телеметрії для газорегуляторних пунктів. Вона дозволить віддалено контролювати параметри роботи газової мережі і запобігати виникненню нештатних ситуацій.

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Про це повідомляє пресслужба РГК.

Зазначається, що система телеметрії, розроблена R&D відділом РГК, буде відстежувати тиск, температуру газу, спрацювання клапанів, засміченість фільтрів, відкривання дверей, ступінь загазованості в приміщенні ГРП чи ШГРП.

Ці дані надходитимуть автоматично до диспетчерів через програмний комплекс SCADA. Повне оснащення газових мереж системами телеметрії дозволить Операторам ГРМ перейти від функції реагування на аварії до запобігання їх виникненню.

В основі телеметричної системи – контролер, який є власною розробкою відділу R&D РГК. Для зв’язку з сервером використовується відкритий протокол передачі даних. Разом з даним контролером можна застосовувати широку лінійку давачів різних виробників.

"Перші дослідні зразки систем телеметрії ми плануємо випробувати в жовтні-листопаді 2022 року, а вже до кінця року будуть готові три – п’ять зразків для першого етапу тестової експлуатації. Готовий пристрій, для пілотного проекту, ми підготуємо на початку 2023 року", – сказав Ярослав Хаврель, керівник напрямку "Розробки та дослідження" РГК.

Як пілотний проект, РГК планує встановити близько 30 телеметричних систем у Львівській та Івано-Франківській областях. А згодом буде масштабування телеметрії на всі газові мережі, що обслуговуються газорозподільними компаніями, які працюють під брендом РГК.

Системи телеметрії передаватимуть дані до системи верхнього рівня, програмного комплексу SCADA. Зараз до системи підключено більше 60 тис. пристроїв. Потенційно SCADA може отримувати дані від 1 млн. віддалених пристроїв.

SCADA (IT-комплекс, який в режимі реального часу збирає та обробляє дані з приладів обліку та систем телеметрії - ред.). Наприклад, якщо тиск підіймається до аварійного рівня, контролер самостійно позапланово виходить на зв'язок і передає інформацію диспетчеру. Тому газовики отримуватимуть багато даних, на основі яких зможуть робити ряд статистичних досліджень.

ДОВІДКА:

Регіональна Газова Компанія – виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Проектні центри, виробничі потужності та логістична мережа компанії забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.