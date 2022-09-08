Пульс мереж: як РГК зробила своїм чинником лідерства постійне удосконалення та експерименти з інноваціями

Регіональна газорозподільна компанія (РГК), лідер у своїй галузі, живе в одному ритмі з Україною. До війни це були сміливі розробки та соціальні проєкти, а тепер фокус змістився на допомогу армії та відновлення газорозподільної інфраструктури. Але у компанії не забули й про свої "мирні" проєкти.

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Розвиток та модернізація

З початком війни РГК не згорнула свої інфраструктурні та освітні проєкти. Компанія продовжує розбудовувати мережу "РГК. Освітні простори" — місця, де навчаються нові працівники та отримують професійну перепідготовку вже наявні.

Цього року такі локації відкрили у Рівному, Хмельницькому та Луцьку. Кожен із просторів має класи теоретичної, практичної підготовки та віртуальної реальності. У практичних класах є все необхідне сучасне обладнання: шафові газорегуляторні установки, газові плити, всі види лічильників та зварювальні апарати. А на VR-тренажерах газовики вчаться працювати у змодельованих обставинах з дотриманням деталізації всіх виробничих нюансів.

Крім навчання роботи з європейським обладнанням запустили освітні ініціативи, пов’язані з війною. Працівники РГК проходять психологічні тренінги, навчаються правил мінної безпеки, а також вивчають українську мову.

Працівники РГК проходять психологічні тренінги, навчаються правил мінної безпеки, а також вивчають українську мову

У компанії продовжують розвиток власних програмних продуктів RGC АДС, RGC GIS, RGC Metering та RGC Asset Management. Вони дозволяють не лише постійно "відстежувати пульс" газових мереж, але й якісно планувати розвиток та модернізацію, аби клієнти отримували найвищий рівень сервісу.

Завдяки зв’язкам з європейськими компаніями в РГК не допустили розірвання логістичних ланцюжків. У компанії працює міжнародний логістичний центр, який забезпечує всі потреби для виробництва газового обладнання та проведення аварійно-відновлювальних робіт у тих регіонах, що були під окупацією або розташовані на лінії вогню. Завдяки логістичному центру та налагодженим контактам із постачальниками компанія вчасно забезпечує газорозподільні компанії обладнанням та матеріалами, необхідними для відновлення газових мереж.

В РГК намагаються зберегти рівень доходів працівників. За період повномасштабної війни у компанії не звільнили жодного працівника, сплачують усім зарплату. Також РГК сплачує середню зарплату мобілізованим працівникам, хоча закон вже дозволяє цього не робити.

Окремо потрібно сказати про проєкт "Єдина родина". Завдяки цьому проєкту газорозподільні компанії, які працюють під брендом РГК у регіонах, побудували 15 хабів для переселенців з інших областей. Також підприємство організувало роботу бригад вахтовим методом з відновлення газових мереж у містах Київської області — Ірпені, Бучі, Гостомелі. В рамках «Єдиної родини» компанія постійно передає гуманітарну допомогу у регіони, де тривають бойові дії.

Майбутнє вже сьогодні

РГК активно працює над проєктами з редизайну газових мереж. Це дозволить привести їхню потужність у відповідність до реальних потреб споживачів, скоротить витрати на їхнє обслуговування. Та головне — допоможе здійснити релокацію метрологічного центру з Харківської області, де тривають бойові дії, на Хмельниччину.

Приєднання до газорозподільної мережі першого біометанового заводу запланували на початок 2023 року

Одним із ключових інноваційних проєктів РГК став біометановий проєкт, який під час війни отримав додатковий імпульс. Приєднання до газорозподільних мереж першого біометанового заводу запланували на початок 2023 року. Підключення здійснить АТ "Чернігівгаз", що працює під брендом РГК.

Ще однією інноваційною ініціативою РГК став її водневий проєкт. Він передбачає транспортування суміші водню та природного газу розподільними мережами. Зараз дослідження на стадії проведення динамічних випробувань на побутовому газовому обладнанні. Перші кілька експериментів, проведених в Івано-Франківську і Луцьку, показали, що полум’я, отримане з газоводневої суміші, за своїми характеристиками майже не відрізняється від полум’я під час спалювання чистого метану.

Газовий фронт

Від початку повномасштабної війни було мобілізовано 1500 працівників РГК. Не дивно, що компанія опікується військовими частинами, у яких вони служать. Це понад 30 військових частин. Компанія завжди з ними на зв’язку та забезпечує усім необхідним: продуктами, медикаментами, засобами гігієни, тепловізорами, спальниками, ношами та бронежилетами. До Дня Незалежності України оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК, передали підопічним військовим частинам 17 автомобілів.

На проєкт РГК "Підтримаймо ЗСУ" вже спрямували понад 125 млн грн. Зокрема, на ці гроші компанія придбала понад 200 автомобілів для військових.