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Энергетика
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Пульс сетей: как РГК сделала своим фактором лидерства постоянное усовершенствование и эксперименты с инновациями

Пульс сетей: как РГК сделала своим фактором лидерства постоянное усовершенствование и эксперименты с инновациями

Региональная газораспределительная компания (РГК), лидер в своей отрасли, живет в одном ритме с Украиной. До войны это были смелые разработки и социальные проекты, а сейчас фокус сместился на помощь армии и восстановление газораспределительной инфраструктуры. Но в компании не забыли и о своих "мирных" проектах.

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Развитие и модернизация

С началом войны РГК не закрыла свои инфраструктурные и образовательные проекты. Компания продолжает развивать сеть "РГК. Образовательные пространства" — места, где учатся новые сотрудники и получают профессиональную переподготовку существующие.

В этом году такие локации открыли в Ровно, Хмельницком и Луцке. Каждое пространство имеет классы теоретической, практической подготовки и виртуальной реальности. В практических классах есть все необходимое современное оборудование: шкафные газорегуляторные установки, газовые плиты, все виды счетчиков и сварочные аппараты. А на VR-тренажерах газовики учатся работать в смоделированных обстоятельствах с соблюдением детализации всех производственных нюансов.

Кроме обучения работе с европейским оборудованием, запустили образовательные инициативы, связанные с войной. Работники РГК проходят психологические тренинги, изучают правила минной безопасности, а также учат украинский язык.

В компании продолжают развивать свои программные продукты RGC АДС, RGC GIS, RGC Metering и RGC Asset Management. Они позволяют не только постоянно "отслеживать пульс" газовых сетей, но и качественно планировать развитие и модернизацию, чтобы клиенты получали высокий уровень сервиса.

Работники РГК проходят психологические тренинги, изучают правила минной безопасности, а также учат украинский язык.

Благодаря связям с европейскими компаниями в РГК не допустили разрыв логистических цепочек. В компании работает международный логистический центр, который обеспечивает все потребности в производстве газового оборудования и проведении аварийно-восстановительных работ в тех регионах, которые были под оккупацией или расположены на линии огня. Благодаря логистическому центру и налаженным контактам с поставщиками компания своевременно обеспечивает газораспределительные компании оборудованием и материалами, необходимыми для восстановления газовых сетей.

Фото 2 — Пульс сетей: как РГК сделала своим фактором лидерства постоянное усовершенствование и эксперименты с инновациями

В РГК пытаются сохранить уровень доходов работников. За период полномасштабной войны в компании не уволили ни одного человека, платят всем зарплату. Также РГК платит среднюю зарплату мобилизованным работникам, хотя закон уже позволяет этого не делать.

Отдельно следует сказать о проекте "Единая семья". В рамках проекта газораспределительные компании, работающие под брендом РГК в регионах, построили 15 хабов для переселенцев из других областей. Также предприятие организовало работу бригад вахтовым методом по восстановлению газовых сетей в городах Киевской области — Ирпене, Буче, Гостомеле. В рамках «Единой семьи» компания постоянно передает гуманитарную помощь в регионы, где продолжаются боевые действия.

Будущее уже сегодня

РГК активно работает над проектами по редизайну газовых сетей. Это позволит привести их мощность в соответствие с реальными потребностями потребителей, сократит затраты на их обслуживание. А главное поможет осуществить релокацию метрологического центра из Харьковской области, где продолжаются боевые действия, на Хмельнитчину.

Присоединение к газораспределительной сети первого биометанового завода запланировано на начало 2023 года

Одним из ключевых инновационных проектов РГК стал биометановый проект, получивший во время войны дополнительный импульс. Присоединение к газораспределительной сети первого биометанового завода запланировано на начало 2023 года. Подключение осуществит АО "Черниговгаз", работающее под брендом РГК.

Фото 3 — Пульс сетей: как РГК сделала своим фактором лидерства постоянное усовершенствование и эксперименты с инновациями

Еще одной инновационной инициативой РГК стал ее водородный проект. Он предполагает транспортировку смеси водорода и природного газа по распределительным сетям. В настоящее время исследование на стадии проведения динамических испытаний на бытовом газовом оборудовании. Первые несколько экспериментов, проведенных в Ивано-Франковске и Луцке, показали, что пламя, полученное из газоводородной смеси, по своим характеристикам почти не отличается от пламени при сжигании чистого метана.

Газовый фронт

С начала полномасштабной войны было мобилизовано 1500 сотрудников РГК. Неудивительно, что компания помогает тем военным частям, в которых они служат. Это более 30 воинских частей. Компания всегда с ними на связи, обеспечивает всем необходимым: продуктами, медикаментами, средствами гигиены, тепловизорами, спальниками, носилками и бронежилетами. Ко Дню Независимости Украины операторы ГРМ, работающие под брендом РГК, передали подопечным военным частям 17 автомобилей.

На проект РГК "Поддержим ВСУ" уже выделили более 125 млн грн. В частности, на эти деньги компания приобрела более 205 автомобилей для военных.