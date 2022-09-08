Пульс сетей: как РГК сделала своим фактором лидерства постоянное усовершенствование и эксперименты с инновациями

Региональная газораспределительная компания (РГК), лидер в своей отрасли, живет в одном ритме с Украиной. До войны это были смелые разработки и социальные проекты, а сейчас фокус сместился на помощь армии и восстановление газораспределительной инфраструктуры. Но в компании не забыли и о своих "мирных" проектах.

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Развитие и модернизация

С началом войны РГК не закрыла свои инфраструктурные и образовательные проекты. Компания продолжает развивать сеть "РГК. Образовательные пространства" — места, где учатся новые сотрудники и получают профессиональную переподготовку существующие.

В этом году такие локации открыли в Ровно, Хмельницком и Луцке. Каждое пространство имеет классы теоретической, практической подготовки и виртуальной реальности. В практических классах есть все необходимое современное оборудование: шкафные газорегуляторные установки, газовые плиты, все виды счетчиков и сварочные аппараты. А на VR-тренажерах газовики учатся работать в смоделированных обстоятельствах с соблюдением детализации всех производственных нюансов.

Кроме обучения работе с европейским оборудованием, запустили образовательные инициативы, связанные с войной. Работники РГК проходят психологические тренинги, изучают правила минной безопасности, а также учат украинский язык.

В компании продолжают развивать свои программные продукты RGC АДС, RGC GIS, RGC Metering и RGC Asset Management. Они позволяют не только постоянно "отслеживать пульс" газовых сетей, но и качественно планировать развитие и модернизацию, чтобы клиенты получали высокий уровень сервиса.

Работники РГК проходят психологические тренинги, изучают правила минной безопасности, а также учат украинский язык.

Благодаря связям с европейскими компаниями в РГК не допустили разрыв логистических цепочек. В компании работает международный логистический центр, который обеспечивает все потребности в производстве газового оборудования и проведении аварийно-восстановительных работ в тех регионах, которые были под оккупацией или расположены на линии огня. Благодаря логистическому центру и налаженным контактам с поставщиками компания своевременно обеспечивает газораспределительные компании оборудованием и материалами, необходимыми для восстановления газовых сетей.

В РГК пытаются сохранить уровень доходов работников. За период полномасштабной войны в компании не уволили ни одного человека, платят всем зарплату. Также РГК платит среднюю зарплату мобилизованным работникам, хотя закон уже позволяет этого не делать.

Отдельно следует сказать о проекте "Единая семья". В рамках проекта газораспределительные компании, работающие под брендом РГК в регионах, построили 15 хабов для переселенцев из других областей. Также предприятие организовало работу бригад вахтовым методом по восстановлению газовых сетей в городах Киевской области — Ирпене, Буче, Гостомеле. В рамках «Единой семьи» компания постоянно передает гуманитарную помощь в регионы, где продолжаются боевые действия.

Будущее уже сегодня

РГК активно работает над проектами по редизайну газовых сетей. Это позволит привести их мощность в соответствие с реальными потребностями потребителей, сократит затраты на их обслуживание. А главное — поможет осуществить релокацию метрологического центра из Харьковской области, где продолжаются боевые действия, на Хмельнитчину.

Присоединение к газораспределительной сети первого биометанового завода запланировано на начало 2023 года

Одним из ключевых инновационных проектов РГК стал биометановый проект, получивший во время войны дополнительный импульс. Присоединение к газораспределительной сети первого биометанового завода запланировано на начало 2023 года. Подключение осуществит АО "Черниговгаз", работающее под брендом РГК.

Еще одной инновационной инициативой РГК стал ее водородный проект. Он предполагает транспортировку смеси водорода и природного газа по распределительным сетям. В настоящее время исследование на стадии проведения динамических испытаний на бытовом газовом оборудовании. Первые несколько экспериментов, проведенных в Ивано-Франковске и Луцке, показали, что пламя, полученное из газоводородной смеси, по своим характеристикам почти не отличается от пламени при сжигании чистого метана.

Газовый фронт

С начала полномасштабной войны было мобилизовано 1500 сотрудников РГК. Неудивительно, что компания помогает тем военным частям, в которых они служат. Это более 30 воинских частей. Компания всегда с ними на связи, обеспечивает всем необходимым: продуктами, медикаментами, средствами гигиены, тепловизорами, спальниками, носилками и бронежилетами. Ко Дню Независимости Украины операторы ГРМ, работающие под брендом РГК, передали подопечным военным частям 17 автомобилей.

На проект РГК "Поддержим ВСУ" уже выделили более 125 млн грн. В частности, на эти деньги компания приобрела более 205 автомобилей для военных.