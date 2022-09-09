РГК разработала собственную систему телеметрии для газовых сетей

Региональная газовая компания (РГК) создала систему телеметрии для газорегуляторных пунктов. Она позволит удаленно контролировать параметры работы газовой сети и предотвращать возникновение нештатных ситуаций.

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Об этом сообщает пресс-служба РГК.

Отмечается, что система телеметрии, разработанная R&D отделом РГК, будет отслеживать давление, температуру газа, износ клапанов, засоренность фильтров, открывание дверей, степень загазованности в помещении ГРП или ШГРП.

Эти данные будут поступать автоматически диспетчерам через программный комплекс SCADA. Полное оснащение газовых сетей системами телеметрии позволит Операторам ГРМ перейти от функции реагирования на аварии к предотвращению их возникновения.

В основе телеметрической системы – контроллер, являющийся собственной разработкой отдела R&D РГК. Для связи с сервером используется открытый протокол передачи данных. Вместе с данным контроллером можно применять широкую линейку датчиков разных производителей.

"Первые образцы систем телеметрии мы планируем опробовать в октябре-ноябре 2022 года, а уже к концу года будут готовы три – пять образцов для первого этапа тестовой эксплуатации. Готовое устройство для пилотного проекта мы подготовим в начале 2023 года", – сказал Ярослав Хаврель, руководитель направления "Разработки и исследования" РХК.

Как пилотный проект РГК планирует установить около 30 телеметрических систем во Львовской и Ивано-Франковской областях. Впоследствии будет масштабирование телеметрии на все газовые сети, обслуживаемые газораспределительными компаниями, работающими под брендом РГК.

Системы телеметрии будут передавать данные в систему верхнего уровня, программного комплекса SCADA. В настоящее время к системе подключено более 60 тыс. устройств. Потенциально SCADA может получать данные от 1 млн удаленных устройств.

SCADA (IT-комплекс, который в режиме реального времени собирает и обрабатывает данные по приборам учета и телеметрии - ред.). К примеру, если давление поднимается до аварийного уровня, контроллер самостоятельно внепланово выходит на связь и передает информацию диспетчеру. Поэтому газовики будут получать много данных, на основе которых смогут проводить ряд статистических исследований.

СПРАВКА:

Региональная Газовая Компания – производственно-технологическая компания, специализирующаяся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. Проектные центры, производственные мощности и логистическая сеть компании обеспечивают современным оборудованием потребности украинской инфраструктуры и интегрированы с глобальными рынками.