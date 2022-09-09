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Энергетика
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РГК разработала собственную систему телеметрии для газовых сетей

РГК разработала собственную систему телеметрии для газовых сетей

Региональная газовая компания (РГК) создала систему телеметрии для газорегуляторных пунктов. Она позволит удаленно контролировать параметры работы газовой сети и предотвращать возникновение нештатных ситуаций.

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Об этом сообщает пресс-служба РГК.

Отмечается, что система телеметрии, разработанная R&D отделом РГК, будет отслеживать давление, температуру газа, износ клапанов, засоренность фильтров, открывание дверей, степень загазованности в помещении ГРП или ШГРП.

Эти данные будут поступать автоматически диспетчерам через программный комплекс SCADA. Полное оснащение газовых сетей системами телеметрии позволит Операторам ГРМ перейти от функции реагирования на аварии к предотвращению их возникновения.

В основе телеметрической системы – контроллер, являющийся собственной разработкой отдела R&D РГК. Для связи с сервером используется открытый протокол передачи данных. Вместе с данным контроллером можно применять широкую линейку датчиков разных производителей.

"Первые образцы систем телеметрии мы планируем опробовать в октябре-ноябре 2022 года, а уже к концу года будут готовы три – пять образцов для первого этапа тестовой эксплуатации. Готовое устройство для пилотного проекта мы подготовим в начале 2023 года", – сказал Ярослав Хаврель, руководитель направления "Разработки и исследования" РХК.

Как пилотный проект РГК планирует установить около 30 телеметрических систем во Львовской и Ивано-Франковской областях. Впоследствии будет масштабирование телеметрии на все газовые сети, обслуживаемые газораспределительными компаниями, работающими под брендом РГК.

Системы телеметрии будут передавать данные в систему верхнего уровня, программного комплекса SCADA. В настоящее время к системе подключено более 60 тыс. устройств. Потенциально SCADA может получать данные от 1 млн удаленных устройств.

SCADA (IT-комплекс, который в режиме реального времени собирает и обрабатывает данные по приборам учета и телеметрии - ред.). К примеру, если давление поднимается до аварийного уровня, контроллер самостоятельно внепланово выходит на связь и передает информацию диспетчеру. Поэтому газовики будут получать много данных, на основе которых смогут проводить ряд статистических исследований.

СПРАВКА:

Региональная Газовая Компания – производственно-технологическая компания, специализирующаяся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. Проектные центры, производственные мощности и логистическая сеть компании обеспечивают современным оборудованием потребности украинской инфраструктуры и интегрированы с глобальными рынками.

Автор:
Светлана Манько