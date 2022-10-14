Региональная газовая компания передала ВСУ помощь на 10 млн гривен

Региональная газовая компания доставила военным на передовую помощь на 10 млн гривен, в частности, 850 печок-буржуек и теплую одежду.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Ко Дню защитников и защитниц Украины Региональная газовая компания доставила на передовую 850 печок-буржуек, тёплую одежду, предметы личной гигиены и рисунки с поздравлениями от детей и родных военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над изготовлением печок-буржуек работало сразу три завода RGC Production, на их производство потратили более 35 тонн металлопроката. Их доставили в воинские части в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и других областях.

Операционный директор РГК Алексей Тютюнник добавил, что компания постоянно помогает военным, общая сумма помощи всех газораспределительных компаний составила 135 млн гривен.

Больше всего средств направлено на приобретение и ремонт автомобильной техники для военных. С начала войны было передано более 210 автомобилей: автобусов, грузовиков, внедорожников, экскаваторов и т.д.

Кроме того, заводы по производству современного газового оборудования RGC Production по заказу военных наладили выпуск десятков тысяч ежей, противошинных шипов и другой продукции. Для 1500 сотрудников газораспределительных компаний, которые сейчас служат в ВСУ, были приобретены бронежилеты, защитные плиты, разгрузки, форма, одежда и обувь.

РГК – производственно-технологическая компания, разрабатывающая операционные, производственные, инжиниринговые и R&D решения для газораспределения. Проектные центры, производственные мощности и логистическая сеть компании обеспечивают современным оборудованием потребности украинской инфраструктуры и интегрированы с глобальными рынками.

Напомним, ранее РГК направила 200 млн гривен на восстановление инфраструктуры.