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Региональная газовая компания передала ВСУ помощь на 10 млн гривен
Региональная газовая компания доставила военным на передовую помощь на 10 млн гривен, в частности, 850 печок-буржуек и теплую одежду.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Ко Дню защитников и защитниц Украины Региональная газовая компания доставила на передовую 850 печок-буржуек, тёплую одежду, предметы личной гигиены и рисунки с поздравлениями от детей и родных военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что над изготовлением печок-буржуек работало сразу три завода RGC Production, на их производство потратили более 35 тонн металлопроката. Их доставили в воинские части в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и других областях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Операционный директор РГК Алексей Тютюнник добавил, что компания постоянно помогает военным, общая сумма помощи всех газораспределительных компаний составила 135 млн гривен.
Больше всего средств направлено на приобретение и ремонт автомобильной техники для военных. С начала войны было передано более 210 автомобилей: автобусов, грузовиков, внедорожников, экскаваторов и т.д.
Кроме того, заводы по производству современного газового оборудования RGC Production по заказу военных наладили выпуск десятков тысяч ежей, противошинных шипов и другой продукции. Для 1500 сотрудников газораспределительных компаний, которые сейчас служат в ВСУ, были приобретены бронежилеты, защитные плиты, разгрузки, форма, одежда и обувь.
РГК – производственно-технологическая компания, разрабатывающая операционные, производственные, инжиниринговые и R&D решения для газораспределения. Проектные центры, производственные мощности и логистическая сеть компании обеспечивают современным оборудованием потребности украинской инфраструктуры и интегрированы с глобальными рынками.
Напомним, ранее РГК направила 200 млн гривен на восстановление инфраструктуры.