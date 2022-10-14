Регіональна газова компанія передала ЗСУ допомогу на 10 млн гривень

Регіональна газова компанія доправила військовим на передову допомогу на 10 млн гривень, зокрема, 850 пічок-буржуйок та теплий одяг.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"До Дня захисників і захисниць України Регіональна газова компанія доправила на передову 850 пічок-буржуйок, теплий одяг, предмети особистої гігієни та малюнки з привітаннями від дітей та рідних військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що над виготовленням пічок-буржуйок працювало одразу три заводи RGC Production, на їх виробництво витратили понад 35 тонн металопрокату. Їх доставили до військових частин в Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та інших областях.

Операційний директор РГК Олексій Тютюнник додав, що компанія постійно допомагає військовим, загальна сума допомоги всіх газорозподільних компаній склала 135 млн гривень.

Найбільше коштів спрямовано на придбання та ремонт автомобільної техніки для військових. З початку війни було передано понад 210 автомобілів: автобусів, вантажівок, позашляховиків, екскаваторів та ін.

Крім того, заводи з виробництва сучасного газового обладнання RGC Production на замовлення військових налагодили випуск десятків тисяч «їжаків», протишинних шипів та іншої продукції. Для 1500 співробітників газорозподільних компаній, які зараз служать в ЗСУ були придбані бронежилети, захисні плити, розгрузки, форма, одяг та взуття.

РГК – виробничо-технологічна компанія, яка розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Проектні центри, виробничі потужності та логістична мережа компанії забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

Нагадаємо, раніше РГК направила 200 млн гривень на відновлення інфраструктури.