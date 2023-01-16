"Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявляют о попытке рейдерского захвата

Чиновники государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины" пытались провести собрание акционеров нелегитимным способом с целью сменить председателя и членов правления АО "Харьковгаз" и АО "Днепрогаз", сообщила пресс-служба РГК.

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"Эти действия являются продолжением пролоббированного Нафтогазом фиктивного дела ГБР относительно платы за пользование газораспределительными сетями, не имеющей юридических перспектив. И не имеет никакого отношения к корпоративным правам собственности на АО "Харьковгаз" и АО "Днепрогаз"", - говорится в сообщении.

В РГК обратили внимание международных партнеров, представительства ЕС в Украине, представителей посольств Великобритании, Соединенных Штатов Америки и международных финансовых организаций - ЕБРР, МВФ, Всемирного банка и Секретариата Энергетического сообщества на действия чиновников НАК "Нафтогаз Украины", которые, как считают в компании, пользуясь войной, нарушают базовые права, гарантированные Конституцией Украины.

"Сообщаем всем клиентам и партнерам, что каких-либо изменений в правлении АО "Харьковгаз" и АО "Днепрогаз" не проводило и полномочиями новых членов правления не наделяло. Считаем, что попытки рейдерского захвата предприятия критической инфраструктуры могут привести к дестабилизации ситуации в прифронтовом регионе, а также создают напряженную атмосферу в трудовом коллективе", - говорится в сообщении пресс-службы.

С начала российского вторжения АО "Харьковгаз" возобновило распределение газа до 164 тыс домохозяйств, в том числе на деоккупированных территориях. Возобновлена работа 633 газорегулирующих пунктов. Убытки компании от российской агрессии оцениваются в сумму около 4 млрд грн.

АО "Харьковгаз" и АО "Днепрогаз" предупреждают, что вмешательство в работу предприятия критической инфраструктуры, отвечающего за газоснабжение для более 800 тысяч домохозяйств Харьковской области и Днепра, может поставить под угрозу поставки газа потребителям во время отопительного сезона.