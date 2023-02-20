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Енергетика
Дата публікації

Гендиректором РГК став колишній операційний директор компанії Тютюнник

Гендиректором РГК став колишній операційний директор компанії Тютюнник
Новий гендиректор РГК Олексій Тютюнник. Фото: прес-служба РГК

Генеральним директором Регіональної газової компанії був призначений Олексій Тютюнник, котрий раніше працював операційним директором компанії. Про це повідомляє прес-служба РГК.

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"На посаду генерального директора РГК призначено Олексія Тютюнника, який працював операційним директором компанії. Він має 15-річний досвід роботи в енергетичній галузі та є досвідченим менеджером", - сказано в повідомленні. 

Згідно з ним, від початку війни Тютюнник очолив програму відновленням газопостачання на деокупованих територіях та забезпечення працездатності газорозподільної системи в регіонах, де відбуваються активні бойові дії.

На посаді операційного директора Олексій Тютюнник відповідав за впровадження європейських технологій в газорозподільні мережі та підвищення їх ефективності. За час роботи зміг налагодити партнерські зв’язки з провідними європейськими та світовими виробниками газового обладнання та втілив проекти будівництва заводів з виробництва критично важливого обладнання та приладів обліку газу – RGC Production та RGC Metering.

Нагадаємо, Регіональна Газова Компанія – виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Проектні центри, виробничі потужності та логістична мережа РГК забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

Автор:
Степан Крьока