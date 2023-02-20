- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Гендиректором РХК стал бывший операционный директор компании Тютюнник
Генеральным директором Региональной газовой компании был назначен Алексей Тютюнник, ранее работавший операционным директором компании. Об этом сообщает пресс-служба РХК.
"На должность генерального директора РГК назначен Алексей Тютюнник, работавший операционным директором компании. Он имеет 15-летний опыт работы в энергетической отрасли и является опытным менеджером", - сказано в сообщении.
Согласно ему, с начала войны Тютюнник возглавил программу восстановлением газоснабжения на деоккупированных территориях и обеспечения работоспособности газораспределительной системы в регионах, где происходят активные боевые действия.
В должности операционного директора Алексей Тютюнник отвечал за внедрение европейских технологий в газораспределительные сети и повышение их эффективности. За время работы смог наладить партнерские связи с ведущими европейскими и мировыми производителями газового оборудования и реализовал проекты строительства заводов по производству критически важного оборудования и приборов учета газа – RGC Production и RGC Metering.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Региональная Газовая Компания – производственно-технологическая компания, специализирующаяся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. Проектные центры, производственные мощности и логистическая сеть РГК обеспечивают современным оборудованием потребности украинской инфраструктуры и интегрированы с глобальными рынками.