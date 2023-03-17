В "Харьковгоргазе" обыски. РГК заявляет о попытке рейдерского захвата

В пятницу, 17 марта, в "Харьковгоргазе" проводят обыски. В Региональной газовой компании (РГК) заявляют о рейдерском захвате.

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"17 марта под предлогом проведения обыска с помощью силовиков НАК "Нафтогаз Украины" в лице ГАО "Черноморнефтегаз" завела на предприятие критической инфраструктуры Харькова менеджеров, назначенных нелегитимно измененными членами наблюдательного совета предприятия", - заявляют в компании.

Там утверждают, что действующие акционеры "Харьковгоргаза" не изменились и избрали наблюдательный совет на собрании акционеров еще в 2021 году.

В РГК заявили, что управляющий "Харьковгоргаз" - ГАО "Черноморнефтегаз" - не созвал и не проводил собрание акционеров, а сменил наблюдательный совет, а затем и правление "Харьковгоргаз", своим единоличным решением.

В компании считают, что смена наблюдательных советов и правления произошла нелегитимным способом, а действующие акционеры намерены доказывать это в судах.

"Это уже третий рейдерский захват предприятия критической инфраструктуры с начала года в Украине и второй – в Харьковской области", - говорится в заявлении.

В компании заявляют, что процесс концентрации газораспределительных компаний в вертикально интегрированной компании НАК "Нафтогаз Украины" – это игнорирование обязательств, взятых на себя Украиной при вступлении в Европейское энергетическое сообщество и при подаче заявки кандидата на вступление в ЕС.

На должность председателя правления "Харьковгоргаза" предложен Вадим Даниелян. Как утверждают в компании, он работал заместителем председателя Луганской, а затем Харьковской ОГА и никоим образом не был связан с газовой отраслью и энергетикой. В компании считают, что привлечение "людей с сомнительной репутацией" увеличивает риск безопасности газоснабжения.

Также в РГК подчеркивают, что коллектив компании не заслуживает такого отношения со стороны государства через год после начала полномасштабной войны. Ведь 1513 сотрудников ежедневно обеспечивают стойкость газовых сетей и восстанавливают их после разрушений. Благодаря этому распределение газа восстановлено в 133 тысячах домохозяйств города. Без газа остаются только разрушенные или заброшенные дома. Газораспределительная система Харькова потерпела разрушения на сумму 1,1 млрд грн.

Кроме того, в компании считают, что такими действиями НАК "Нафтогаз Украина" пытается постепенно захватить рынок распределения газа, тем самым нивелируя все реформы газового рынка, которые были осуществлены в течение последних семи лет.

Напомним, прессслужба РГК 16 января сообщила, что чиновники государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины" пытались провести собрание акционеров нелегитимным способом с целью сменить председателя и членов правления АО "Харьковгаз" и АО "Днепрогаз".