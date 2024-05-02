Перша лікарня-електростанція в Україні почала продавати енергію в мережу

Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Народний депутат зазначив, що відучора (1 травня) в години, коли сонячна електростанція (СЕС) виробляє електроенергії більше, ніж споживають поліклініки, надлишок продається у мережу. При тому, що зазвичай панелі на дахах лікарень виробляють електроенергію лише для власних потреб.

“Цей випадок поки є унікальним, але сотні лікарень зможуть стати ще й трошки електростанціями. Адже це також гроші для лікарень”, - зауважив Герус.

Зазначимо, що йдеться про три поліклініки Хмельницького лікувально-діагностичного центру, де минулого року встановлено СЕС загальною потужністю 100 кВт.

“Дякую команді Хмельницькобленерго за підтримку у отриманні статусу активного споживача та команді МОЗ та Хмельницького лікувально-діагностичного центру за проактивну прогресивну позицію”, - написав парламентар.

Нардеп зазначив, що механізм активного споживача електроенергії став можливим завдяки ухваленому в 2023 році закону щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України.

Активний споживач електроенергії - це фізична або юридична особа, яка не лише споживає електроенергію, а й виробляє її з відновлюваних джерел для власних потреб, а також може продавати надлишки енергії назад у мережу.

“Промінь надії” для українських лікарень

Нагадаємо, що у березні 2023 року Міністерство охорони здоров'я України оголосило про запуск спільного з Міністерством енергетики України проєкту "Промінь надії", який передбачає встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я. Окрім панелей, на закладах охорони здоров’я обіцяли встановити установки для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.

Проєкт фінансують за кошти міжнародних партнерів. Амбулаторія у Горенка, що на Київщині стала першим медзакладом, який долучився до пілотного проєкту. Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають до 60% потреб медзакладу в електроенергії.

У квітні минулого року стало відомо, що сонячними панелями обладнають 50 медзакладів, щоб забезпечити безперебійну допомогу пацієнтам у разі вимкнень світла. Кожна станція може забезпечувати безперебійну роботу відділень мінімум протягом 2-3 годин.