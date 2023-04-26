У 50 українських лікарнях встановлять сонячні панелі

В Україні 50 медзакладів обладнають сонячними панелями, щоб забезпечити безперебійну допомогу пацієнтам у разі вимкнень світла.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що заклади охорони здоров'я будуть оснащені гібридними фотоелектричними станціями в рамках проєкту "50 сонячних лікарень", який реалізується спільно з благодійною організацією "Фонд "Енергетична Дія для України"".

Наразі таке обладнання вже встановлюють у Чернігівській обласній дитячій лікарні та Іванківській ЦРЛ — потужністю 44,59 та 25,07 кВт відповідно.

Гібридні фотоелектричні станції складаються з сонячних панелей, інверторів та системи збереження енергії.

Встановлення сонячних електростанцій з системами збереження електроенергії дозволить українським лікарням залишатися більш стійкими в умовах енергетичного тероризму РФ та бути готовими до надзвичайних ситуацій.

Завдяки сонячним станціям під час аварійних відключень операційні, реанімації та відділення патології новонароджених і недоношених дітей будуть забезпечені необхідною електроенергією. Кожна станція зможе забезпечувати безперебійну роботу відділень мінімум протягом 2-3 годин.

Як підкреслюють у МОЗ, оснащення лікарень сонячними панелями зробить їх енергетично незалежними та забезпечить безперебійне надання допомоги пацієнтам кожного медзакладу.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством енергетики України запустили проєкт "Промінь надії", який передбачає встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я.

Нагадаємо, восени 2022 року кожен медзаклад в Україні перелаштував систему своєї роботи та підготувався до тривалого відключення електроенергії — аж до блекауту. Заклади охорони здоров'я також забезпечили терміналами супутникового зв'язку Starlink.