В 50 украинских больницах установят солнечные панели

В Украине 50 медучреждений оборудуют солнечными панелями, чтобы обеспечить бесперебойную помощь пациентам в случае отключения света.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что учреждения здравоохранения будут оснащены гибридными фотоэлектрическими станциями в рамках проекта "50 солнечных больниц", реализуемого совместно с благотворительной организацией "Фонд "Энергетическое действие для Украины".

Пока такое оборудование уже устанавливают в Черниговской областной детской больнице и Иванковской ЦРБ — мощностью 44,59 и 25,07 кВт соответственно.

Гибридные фотоэлектрические станции состоят из солнечных панелей, инверторов и системы энергосбережения.

Установка солнечных электростанций с системами сохранения электроэнергии позволит украинским больницам оставаться более устойчивыми в условиях энергетического терроризма РФ и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

Благодаря солнечным станциям при аварийных отключениях операционные, реанимации и отделения патологии новорожденных и недоношенных детей будут обеспечены необходимой электроэнергией. Каждая станция сможет обеспечивать бесперебойную работу отделений минимум в течение 2-3 часов.

Как подчеркивают в Минздраве, оснащение больниц солнечными панелями сделает их энергетически независимыми и обеспечит бесперебойное оказание помощи пациентам каждого медучреждения.

Ранее Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством энергетики Украины запустили проект "Луч надежды", предусматривающий установку солнечных панелей на заведениях здравоохранения.

Напомним, осенью 2022 года каждое медучреждение в Украине перестроило систему своей работы и подготовилось к длительному отключению электроэнергии — вплоть до блекаута. Заведения здравоохранения также снабдили терминалами спутниковой связи Starlink.