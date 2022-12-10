Россия разрушила медицинских учреждений более чем на $1 миллиард, - Минздрав

Чтобы восстановить медицинские учреждения, разрушенные страной-агрессором РФ, Украине нужно по меньшей мере 1 миллиард долларов.

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Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

По его словам, такая сумма необходима, чтобы отстроить больницы и амбулатории до того состояния, в котором они были до войны. Чтобы построить заведения современного уровня, необходимо не менее 14 миллиардов евро.

За время войны россияне уже разрушили 144 объекта медицинских учреждений и еще более 1000 – повредили. Больше всего потерь зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях.

"Минздрав уже финализует План восстановления медицинской системы, который станет частью масштабного Плана восстановления Украины. Это комплексный документ, в который заложено не только восстановление медицинской инфраструктуры после последствий войны, но и перестройку всей медицинской системы по лучшим европейским принципам, чтобы украинцы в каждом регионе могли получить качественные и безвозмездные медицинские услуги", – отметил Яременко.

По его словам, медицинская система в Украине готовится к работе в условиях возможного полного блекаута. Для этого уже разработаны механизмы функционирования больниц в условиях полного отсутствия энерго-, тепло- и водоснабжения. Медучреждения снабжаются генераторами, Starlink, формируют запасы необходимого топлива и воды.

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Сегодня в украинских больницах работает более 3 000 генераторов и более 1 000 станций Starlink.

"Несмотря на ежедневные атаки, наша медицинская система показывает пример чрезвычайной несгибаемости. Украинские врачи проводят самые сложные операции даже при отсутствии электроэнергии. В сплошной темноте на свет появляются новые жизни. Наши "скорые" выезжают на спасение пациентов даже без света и связи. Врачи делают невероятные вещи и наша цель – обеспечить их всем необходимым и максимально подготовить медицинскую систему для работы во время чрезвычайных ситуаций", – добавил Яременко.

Он подчеркнул, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование больниц и помочь медицинской системе выстоять в эту сложную зиму, Украине необходима финансовая и материальная помощь от международных партнеров.

В настоящее время медучреждения дополнительно нуждаются еще в нескольких тысячах генераторов и запасе топлива к ним, станциях спутникового интернета Starlink и ряде критически важного медицинского оборудования.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в украинских больницах сформированы пятидневные запасы горючего для работы автономных дизель-генераторов на случай отключений электроэнергии.