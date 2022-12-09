Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне

Армия страны-агрессора РФ продолжает обстреливать Херсонскую область и наносить удары с артиллерии, РСЗО, танков и минометов. Утром 9 декабря российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Он отметил, что за сутки враг 68 раз обстрелял область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.

В Херсоне оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания.

Как сообщил глава области, 8 мирных жителей получили ранения.

Кроме того, утром российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.

"Рашисты попали в здание больницы в Херсоне - снаряды повредили детское отделение и морг. К счастью, никто не пострадал", - отметил Янушевич.

Отметим, за минувшие сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины. Из-за обстрелов рашистов погибли 2 гражданских человека, еще 1 житель получил ранения.