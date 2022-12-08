Українські лікарні мають 5-денний запас пального для енергопостачання, - МОЗ

В українських лікарнях сформовано п’ятиденні запаси пального для роботи автономних дизель-генераторів на випадок відключень електроенергії.

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Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

"Ще на початку вересня було прийнято рішення забезпечити в лікарнях п’ятиденний запас пального для альтернативних джерел енергопостачання. Наразі цей запас сформований і ми надалі нарощуємо потужності для того, щоб ще більше розширити можливості працювати лікарням в автономному режимі", - зазначив він.

За його словами, у кожному регіоні України сформовано оперативні штаби та визначено відповідальних осіб, які координують доставку пального до закладів охорони здоров'я та створення його необхідних запасів на період довготривалих відключень електроенергії.

"Оскільки електроенергія відключається в різних регіонах по-різному, це дозволяє нам здійснювати перекидання пального, щоб забезпечити найбільш критичну потребу в ньому, тобто доставляти пальне туди, де воно необхідне саме зараз", - пояснив міністр.

Ляшко поінформував, що у періоди відключення електроенергії аптеки в закладах охорони здоров'я продовжують роботу, оскільки вони підключаються до дизель-генераторів медустанов.

"Ми готові до потенційних відключень електроенергії, щоби пройти цей період без кризових ситуацій", - додав Ляшко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 20 листопада повідомив, що українські лікарні підготують до роботи в умовах блекауту.