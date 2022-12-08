Украинские больницы имеют 5-дневный запас топлива для энергоснабжения, - Минздрав

В украинских больницах сформированы пятидневные запасы горючего для работы автономных дизель-генераторов на случай отключений электроэнергии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

"Еще в начале сентября было принято решение обеспечить в больницах пятидневный запас горючего для альтернативных источников энергоснабжения. Сейчас этот запас сформирован и мы в дальнейшем наращиваем мощности для того, чтобы еще больше расширить возможности работать больницам в автономном режиме", - отметил он.

По его словам, в каждом регионе Украины сформированы оперативные штабы и определены ответственные лица, координирующие доставку горючего в учреждения здравоохранения и создание его необходимых запасов на период долговременных отключений электроэнергии.

"Поскольку электроэнергия отключается в разных регионах по-разному, это позволяет нам осуществлять переброски горючего, чтобы обеспечить наиболее критическую потребность в нем, то есть, доставлять горючее туда, где оно необходимо именно сейчас", - пояснил министр.

Ляшко проинформировал, что в периоды отключения электроэнергии аптеки в учреждениях здравоохранения продолжают работу, поскольку они подключаются к дизель-генераторам этих медучреждений.



"Мы готовы к потенциальным отключениям электроэнергии, чтобы пройти этот период без кризисных ситуаций", – добавил Ляшко.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 ноября сообщил, что украинские больницы подготовят к работе в условиях блекаута.