В случае блэкаута в Киеве продолжат работать бюветы, аптеки и ветклиники - Кличко

В случае перебоев с водоснабжением в Киеве будет обеспечена работа системы резервных источников получения питьевой воды, в первую очередь бюветных комплексов, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам, сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, для этого приобретены и привлечены генераторы, к которым оперативно подключаются 105 бюветов коммунального предприятия "Киевводфонд" и шесть бюветов "Киевводоканала" на левом берегу.

Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд при необходимости будут доставлять в пункты обогрева. Как отметил Кличко, с коммунальными службами отработана транспортировка цистерн с водой.

"Также, напомню, в случае полного отсутствия энергоснабжения будут работать те торговые сети и магазины, которые питаются от автономных источников, то есть генераторов. У них можно будет приобрести питьевую воду", - добавил градоначальник.

Кроме того, Кличко сообщил, что обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения и аптеки коммунального предприятия "Фармация".

"Не останутся без помощи и ваши домашние питомцы. Квалифицированную ветеринарную помощь домашним животным в условиях отсутствия электроснабжения будут предоставлять коммунальные ветлечебницы", - отметил мэр.

Лечебно-диагностические услуги домашние любимцы киевлян смогут получить в ветеринарных больницах, входящих в состав КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины". Продолжит работать и Служба учета и регистрации животных, также входящая в состав коммунального предприятия.

Напомним также, что накануне Кличко рассказал, как будет работать транспорт Киева в случае полного блэкаута. По его словам, при таком сценарии останутся перевозить пассажиров только автобусы.