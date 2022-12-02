"Укрэнерго" частично восстановило уже 45 из 51 поврежденных ударами РФ подстанций и 52 из 87 ЛЭП - Шмигаль

За девять месяцев войны специалистами НЭК "Укрэнерго" были проведены аварийные работы и частично восстановлено электроснабжение на 45 поврежденных обстрелами подстанциях разного класса напряжения, что составляет 88% всех поврежденных объектов.

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Об этом сообщил на заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, также проведены аварийно-ремонтные работы и восстановлено 52 из 87 высоковольтных линий электропередач, "а это десятки тысяч километров".

"Значительное количество энергообъектов — подстанции и воздушные линии — после выполнения аварийно-восстановительных работ получили повторные повреждения. Но снова и снова энергетики восстанавливают поврежденное и возвращают свет", - отметил глава правительства.

Он добавил, что Украина получает оборудование для ремонта практически из всех стран Европы, помогают Европейский союз, а также США, Канада и Япония. Шмыгаль подчеркнул, что "везутся сотни трансформаторов и десятки тысяч генераторов".

Премьер сообщил, что в пятницу поручил новоназначенному вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову создать координационный штаб, который, собственно, и будет заниматься координацией работы по поставке и распределению генераторов, которые Украина закупает и получает как гуманитарную помощь.

"Также этот штаб будет заниматься обеспечением достаточного количества горючего для этих генераторов. Должны четко определить приоритеты. Обеспечить всю критическую инфраструктуру и все "Пункты несокрушимости". Это первоочередная задача", - подчеркнул он.

Глава правительства также сообщил, что по состоянию на утро 2 декабря производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления, то есть дефицит составляет 17%.

"До всех операторов системы распределения - облэнерго - доведены лимиты потребления по каждой области, которые приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры. Потребности других потребителей - предприятий и жилищного сектора - обеспечиваются на 40-50%. Восстановление продолжается, что позволяет сокращать время отключений, а также переходить к прогнозируемым плановым графикам", - указал Шмигаль.

Напомним также, что по данным Министерства внутренних дел, всего на конец ноября были зафиксированы удары российской армии по более чем 700 объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе аэродромам, мостам, топливным базам и электроподстанциям.