"Укренерго" частково відновило вже 45 з 51 пошкоджених ударами РФ підстанцій та 52 з 87 ЛЕП - Шмигаль

За дев'ять місяців війни фахівцями НЕК "Укренерго" було проведено аварійні роботи та частково відновлено електропостачання на 45 пошкоджених обстрілами підстанціях різного класу напруги, що становить 88% всіх пошкоджених об’єктів.

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Про це повідомив на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, також проведено аварійно-ремонтні роботи та відновлено 52 із 87 високовольтних ліній електропередач, "а це десятки тисяч кілометрів".

"Значна кількість енергооб'єктів — підстанції та повітряні лінії — після виконання аварійно-відновлювальних робіт зазнавали повторних пошкоджень. Але знову й знову енергетики відновлюють пошкоджене та повертають світло", - зазначив очільник уряду.

Він додав, що Україна отримує обладнання для ремонту практично з усіх країн Європи, допомагають Європейський союз, а також США, Канада та Японія. Шмигаль підкреслив, що "везуться сотні трансформаторів та десятки тисяч генераторів".

Прем'єр повідомив, що у п'ятницю доручив новопризначеному віцепрем’єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову створити координаційний штаб, який, власне, і займатиметься координацією роботи щодо постачання й розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу.

"Також цей штаб займатиметься забезпеченням достатньої кількості пального для цих генераторів. Маємо чітко визначити пріоритети. Забезпечити всю критичну інфраструктуру та всі "Пункти незламності". Це першочергове завдання", - підкреслив він.

Очільник уряду також повідомив, що станом на ранок 2 грудня виробники електроенергії забезпечують 83% споживання, тобто дефіцит наразі складає 17%.

"До всіх операторів системи розподілу — обленерго — доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів — підприємств та житлового сектору — забезпечуються на 40-50%. Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків", - вказав Шмигаль.