У Києві у будинках, підключених до однієї мережі з критичними об’єктами, також вимикатимуть світло

Екстрені відключення світла у Києві тривають. Будинки, підключені до однієї мережі з критичними об’єктами, також відключатимуть від електроенергії.

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Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають.

"Щодо будинків, які знаходяться в одній мережі з об‘єктами критичної інфрастуктури. За можливості, енергетики переключатимуть на іншу лінію, яка вимикається. Раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз - 745. Якщо будівлю буде не можливо перепідключити на іншу лінію, її вимикатимуть в ручному режимі. Ці обов’язки будуть покладені на ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації наголосили, що швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків - залежить від киян. За інформацією YASNO, у понеділок, 28 листопада, кияни лишалися без електропостачання на понад 9 годин. Минулої доби, 30 листопада, вже на 7.

Нагадаємо, Міністерство енергетики видало наказ, згідно з яким Державна інспекція енергетичного нагляду протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики.