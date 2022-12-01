В Киеве в домах, подключенных к одной сети с критическими объектами, будут также выключать свет

Экстренные отключения света в Киеве продолжаются. Дома, подключенные к одной сети с критическими объектами, также будут отключать от электроэнергии.

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Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что энергосистема Киева стабилизируется, но экстренные отключения продолжаются.

"По домам, которые находятся в одной сети с объектами критической инфраструктуры. По возможности, энергетики будут переключаться на другую линию, которая выключается. Раньше на столицу таких домов было 2000, сейчас - 745. Если здание будет невозможно переподключить на другую линию, ее будут выключать в ручном режиме. Эти обязанности будут возложены на ЖЭК/ОСМД или управляющие компании ", - говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что скорость возврата к плановым стабилизационным графикам зависит от киевлян. По информации YASNO, в понедельник, 28 ноября, киевляне оставались без электроснабжения более чем на 9 часов. За прошедшие сутки, 30 ноября, уже на 7.

Напомним, Министерство энергетики издало приказ, согласно которому Государственная инспекция по энергетическому надзору в течение периода военного положения будет осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики.