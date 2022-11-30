В Украине будут внепланово проверять соблюдение графиков отключения света: задействуют и СБУ с НКРЭКУ

Министерство энергетики издало приказ, согласно которому Государственная инспекция по энергетическому надзору в течение периода военного положения будет осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики.

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Как говорится в сообщении министерства, такое решение было принято для усиления контроля за составлением и выполнением графиков почасовых отключений по результатам мониторинга, проведенного Госэнергонадзором по соблюдению операторами систем распределения сроков и продолжительности отключений.

К проверкам будут привлечены представители Нацкомиссии по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг, Службы безопасности Украины, а также НЭК "Укрэнерго". Кроме графиков отключения, проверкам подлежит техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.

"Графики отключения электроэнергии должны быть составлены и применяться в соответствии с требованиями действующего законодательства и максимально, насколько это сейчас возможно, учитывать потребности потребителей. Операторы систем распределения должны четко соблюдать эти графики при отсутствии аварийных и экстренных ситуаций", - подчеркнул министр Герман Галущенко.

Также, согласно приказу министерства, уполномоченные представители Госэнергонадзора будут дежурить на диспетчерских пунктах ОСП и ОСР в утренние и вечерние пиковые часы с целью контроля соблюдения графиков отключения электроэнергии.

Напомним, что еще до последней масштабной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины, в начале ноября, президент Владимир Зеленский указывал на несправедливости в энергообеспечении населения и призвал энергетические компании активнее доносить населению информацию об отключениях от электроснабжения и реагировать на обращения граждан.