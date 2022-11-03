Зеленский призвал энергокомпании к адекватной коммуникации с населением по отключению электричества

Президент Владимир Зеленский призывает украинские энергетические компании активнее доносить населению информацию о стабилизационных отключениях от электроснабжения и реагировать на обращения граждан. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Обращаюсь к энергокомпаниям – специально публично, чтобы это все услышали. Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас время именно таких микрокоммуникаций", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что люди вправе знать такую информацию. Кроме того, по словам президента, если потребители обращаются и сообщают о той или иной несправедливости в энергообеспечении, нужно реагировать на это немедленно.

"Если кто без света по восемь или десять часов, а через дорогу подключено все вместе с уличным освещением, то это однозначно несправедливо. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемыми и вполне понятными для потребителей", - считает Зеленский.

Глава государства также призвал энергетиков работать в координации с местными властями, а сами власти во всех общинах призвал следить, чтобы не было ненужного использования электричества.

"Сейчас важно, чтобы сохранялась наша способность к совместным действиям... Сейчас точно не время для ярких витрин, вывесок, реклам и прочего подобного освещения", - подчеркнул он.

По данным Зеленского, по состоянию на вечер 3 ноября от потребления в Украине временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 миллиона потребителей.

В частности, это касается Киева и десяти областей - Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Черниговской, Хмельницкой и Черкасской, но, по словам президента, возможны отключения и в других регионах.

"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас. Сам факт, что Россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врага. Они не могут победить Украину на поле боя и потому пытаются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, по сопротивлению наших людей", – добавил он.

Зеленский выразил уверенность в том, что России это не удастся, а ее террор должен получить – и точно получит – мощный глобальный ответ. Он также поблагодарил "наших друзей в Соединенных Штатах, которые этому помогают".

Отметим при этом, что в НЭК "Укрэнерго" вечером четверга сообщили, что в пятницу, 4 ноября, с 0:00 до 24:00 графики почасовых отключений будут действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, а с 7:00 до 22:00 – в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.