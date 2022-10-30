"Стабилизационные ограничения должны продолжаться": Зеленский призвал к бдительности на дорогах в темноте

Президент Владимир Зеленский отмечает дефицит электрогенерации в Украине, из-за чего ограничения в энергоснабжении будут продолжаться, в связи с чем, в частности, пешеходам и водителям следует соблюдать дополнительные меры безопасности в темное время суток. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"В течение дня не было аварийных отключений, удалось восстановить техническую возможность снабжения энергией после тех российских ударов, которые происходили в течение недели, однако дефицит генерации все же сохраняется. Поэтому крайне бережное потребление электричества и стабилизационные ограничения должны продолжаться. И, пожалуйста, в темный время суток будьте особенно внимательны на дорогах", - сказал он.

По словам главы государства, было уже много обращений, в частности от Национальной полиции, относительно необходимости для пешеходов иметь на одежде светоотражающие элементы, что очень важно как для детей, так и для взрослых.

"Но не менее важно, чтобы добросовестное отношение было и у водителей. Сейчас стоит не только соблюдать скоростной режим, но и дополнительно сбавлять скорость, особенно в тех местах, где есть нерегулируемые пешеходные переходы. Пожалуйста, заботьтесь о безопасности других", - призвал он.

Также Зеленский поздравил всех украинских автомобилистов – как гражданских, так и военных – с Днем автомобилиста и дорожника, выразив уверенность в том, что "наша с вами дорога хоть и нелегкая, но точно ведет к нашей общей победе".

Напомним, что на днях Киевгорадминистрация уже призывала жителей столицы при отключениях уличного освещения в темное время суток носить фликеры, а водителей призвала при выключении светофоров руководствоваться соответствующими правилами дорожного движения.