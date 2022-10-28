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Энергетика
Дата публикации

Графики отключения света с 31 октября будут плановыми, а не аварийными

Графики отключения света с 31 октября будут плановыми, а не аварийными

Ситуация с энергообеспечением в Украине остается экстренной, но графики отключений электроэнергии с 31 октября станут плановыми.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Энергообеспечение - ситуация остается экстренной. Продолжаем работать. Нужно время для возобновления стабильного энергопитания. Со следующей недели графики станут плановыми, а не аварийными", - отметил он.

Напомним, 27 октября из-за ночных обстрелов в Киеве и области вместо "удобных графиков отключения э/э" вводились более жесткие ограничения в подаче электроэнергии.

28 октября в Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения света. При этом из-за дисбаланса в энергосистеме возможны применения более длительных отключений электроснабжения, чем это было 27 октября.