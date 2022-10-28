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Графіки відключень світла з 31 жовтня будуть плановими, а не аварійними
Ситуація з енергозабезпеченням в Україні залишається екстреною, але графіки відключень електроенергії з 31 жовтня стануть плановими.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Енергозабезпечення - ситуація залишається екстреною. Продовжуємо працювати. Потрібен час для відновлення стабільного енергоживлення. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними", – зазначив він.
Нагадаємо, 27 жовтня через нічні обстріли в Києві та області замість "зручних графіків відключення е/е" запроваджували жорсткіші обмеження в подачі електроенергії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
28 жовтня у Києві та Київській області продовжуються екстрені відключення світла. При цьому через дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання, ніж це було 27 жовтня.