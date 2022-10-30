"Стабілізаційні обмеження мають продовжуватися": Зеленський закликав до додаткової уважності на дорогах у темряві

Президент Володимир Зеленський вказує на дефіцит електрогенерації в Україні, через що обмеження в енергопостачанні будуть продовжуватися, у зв'язку з чим, зокрема, пішоходам та водіям варто дотримуватися додаткових заходів безпеки у темний час доби. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Протягом дня не було аварійних відключень, вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після тих російських ударів, що відбувалися протягом тижня, але дефіцит генерації все же зберігається. Тому вкрай бережливе споживання електрики і стабілізаційні обмеження мають продовжуватися. І, будь-ласка, у темний час доби будьте особливо уважні на дорогах", - сказав він.

За словами глави держави, було вже багато звернень, зокрема від Національної поліції, щодо необхідності для пішоходів мати на одязі світловідбиваючі елементи, що є дуже важливим як для дітей, так і для дорослих.

"Але не менш важливо, щоб сумлінне ставлення було і у водіїв. Зараз варто не тільки дотримуватися швидкісного режиму, а й додатково зменшувати швидкість, особливо у тих місцях, де є нерегульовані пішохідні переходи. Будь-ласка, дбайте про безпеку інших", - закликав він.

Також Зеленський привітав усіх українських автомобілістів - як цивільних, так і військових - із днем автомобіліста і дорожника, висловивши впевненість у тому, що "наша з вами дорога хоч і нелегка, але точно веде до нашої спільної перемоги".

Нагадаємо, що днями Київміськадміністрація вже закликала мешканців столиці при відключеннях вуличного освітлення у темний час доби носити флікери, а водіїв закликала при вимкненні світлофорів керуватися відповідними правилами дорожнього руху.