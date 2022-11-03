Зеленський закликав енергокомпанії до адекватної комунікації з населенням щодо відключення електрики

Президент Володимир Зеленський закликає українські енергетичні компанії активніше доносити населенню інформацію щодо стабілізаційних відключень від електропостачання та реагувати на звернення громадян. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Звертаюся до енергокомпаній – спеціально публічно, щоб це всі почули. Будь ласка, активніше роз’яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що люди мають право знати таку інформацію. Крім того, за словами президента, якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, треба реагувати на це негайно.

"Якщо хтось без світла по вісім чи десять годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів", - вважає Зеленський.

Глава держави також закликав енергетиків працювати в координації з місцевою владою, а саму владу в усіх громадах закликав стежити, щоб не було непотрібного використання електрики.

"Зараз важливо, щоб зберігалася наша здатність до спільних дій... Зараз точно не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам та іншого подібного освітлення", - підкреслив він.

Загалом, за даними Зеленського, станом на вечір 3 листопада від споживання в Україні тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 мільйона споживачів.

Зокрема, це стосується Києва та десяти областей - Київської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Сумської, Кіровоградської, Харківської, Чернігівської, Хмельницької та Черкаської, але, ща словами президента, можливі відключення і в інших регіонах.

"Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування – це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей – принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей", - додав він.

Зеленський висловив впевненість у тому, що Росії це не вдасться, а її терор має отримати – і точно зрештою отримає – потужну глобальну відповідь. Він також подякував "нашим друзям у Сполучених Штатах, які цьому допомагають".

Зазначимо при цьому, що у НЕК "Укренерго" ввечері четверга повідомили, що у п’ятницю, 4 листопада, з 0:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діятимуть в Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях, Сумській, Харківській та Полтавській областях, а з 7:00 до 22:00 - в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.