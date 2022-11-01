Євросоюз готовий постачати Україні електроенергію у разі її дефіциту

Країни-члени Європейського Союзу теоретично можуть допомогти Україні з поставками електроенергії, якщо через російські атаки по критичній інфраструктурі в країні виникне дефіцит е/е, який неможливо буде покрити самостійно.

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Про це в інтерв'ю агентству "Уніан" повідомила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, яка 1 листопада прибула до Києва з візитом.

Вона зазначила, що українська енергомережа після приєднання у березні до континентальної Європи може передавати енергію у двох напрямках. Це означає, що якщо виникне дефіцит, то ЄС зможе допомогти Україні, поставивши е/е.

"Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми через два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався. У цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію із ЄС", — резюмувала єврокомісар.

В кінці жовтня акціонерне товариство "Енергетична компанія України" уже здійснило першу тестову поставку електроенергії зі Словаччини. Це було зроблено з метою підтримки енергосистеми України у разі дефіциту генеруючої потужності. Фактичний імпорт потужністю 1 МВт відбувся 27 жовтня.

Ще нещодавно Україна була активним експортером е/е до ЄС, але масові удари російської армії по українських об'єктах енергетичної інфраструктури у жовтні призвели до періодичних відключень від електроспоживання задля економії. Тому постачання української електроенергії до країн ЄС зупинилося.

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