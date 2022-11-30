В Україні позапланово перевірятимуть дотримання графіків відключення світла: долучаться й СБУ з НКРЕКП

Міністерство енергетики видало наказ, згідно з яким Державна інспекція енергетичного нагляду протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики.

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Як ідеться у повідомленні міністерства, таке рішення було прийнято для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень за результатами моніторингу, проведеного Держенергонаглядом щодо дотримання операторами систем розподілу термінів і тривалості відключень.

До перевірок будуть залучені представники Нацкомісії з регулювання сфери енергетики та комунальних послуг, Служби безпеки України, а також НЕК "Укренерго". Окрім графіків відключення, перевіркам підлягатиме технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

"Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій", - наголосив міністр Герман Галущенко.

Також, відповідно до наказу міністерства, уповноважені представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах ОСП та ОСР в ранкові та вечірні пікові години з метою контролю за дотриманням графіків відключення електроенергії.

Нагадаємо при цьому, що ще до останньої масштабної атаки РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури України, на початку листопада, президент Володимир Зеленський вказував на несправедливості в енергозабезпеченні населення і закликав енергетичні компанії активніше доносити населенню інформацію щодо відключень від електропостачання та реагувати на звернення громадян.