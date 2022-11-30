Турецкая компания Karpowership ведет переговоры о поставках в Украину плавучих электростанций

Турецкая судостроительная компания Karpowership, являющаяся производителем, оператором и владельцем флота энергокораблей, заявляет, что ведет переговоры об отправке плавучих электростанций в Украину.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Nikkei Asia.

"Мы обсуждаем с Одесской областью и украинской энергетической компанией "Укрэнерго" размещение трех судов вблизи Одессы общей мощностью 300 мегаватт", - сказала член правления Karpowership по коммерческим операциям Зейнеп Харези.

По ее словам, после достижения договоренностей по техническим и коммерческим аспектам нужно определить параметры, связанные с безопасностью, с точки зрения как команд по эксплуатации и техническому обслуживанию, так и активов компании.

Харези подчеркнула, что если получится обеспечить эти параметры, компания продолжит реализацию проекта. Она предположила, что, возможно, потребуется поддержка ООН.

Отмечается, что корабли готовы и введены в эксплуатацию. Их можно развернуть всего за три недели. Мощность 300 МВт, которую могут выдавать три судна, позволит обеспечить электроэнергией до 1 миллиона домов при полной загрузке.

Напомним, что Литва отправила в Украину шесть грузовиков с энергетическим оборудованием.